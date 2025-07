Torino, Biraghi: "Non ho mai mancato di rispetto"

"Volevo dire anche io la mia su un video che sta girando sul web, visto che sono il diretto interessato": comincia così il post social di Cristiano Biraghi, il giocatore del Toro finito nel mirino della critica per un filmato diventato virale. "Qualcuno pensa io abbia mancato di rispetto a un bambino o che gli abbia risposto male. Posso capirlo, soprattutto da parte di chi non mi conosce di persona, ma vi assicuro che si è trattato di un grande malinteso" spiega sul proprio profilo, raccontando la sua versione dell'episodio che risale allo scorso 12 luglio, quando rispose in tono piccato a un giovane tifoso che gli chiedeva di vincere il derby contro la Juve. "Me lo sento dire tante volte: 'non sorridi mai!', 'sei un po' ruvido'... ed è vero, sono fatto così. Nessuno è perfetto, ognuno ha i suoi modi. Ma vi garantisco che si è trattato semplicemente di uno scambio di battute, senza alcuna intenzione di fare polemica o mancare di rispetto tanto meno con un bambino". Biraghi ha voluto concludere con una battuta: "Sono sempre disponibile e con piacere mi fermo ad ascoltare e salutare tutti i tifosi. Anzi, lo ribadisco: chiunque abbia la soluzione certa e garantita per vincere il derby, è il benvenuto!" ha scritto il laterale del Toro.