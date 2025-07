Salernitana, il presidente Milan: "Onoreremo il nuovo stadio"

"Ci sarà un nuovo stadio. Oggi siamo qui a celebrare un appuntamento importante. Oggi si deve parlare di città, di riqualificazione della città. La Regione ha dato molto; sta facendo molto il Comune che è regista di una nuova identità. Oggi penso si faccia un passo importante per Salerno. Il nuovo stadio Arechi sarà un gioiello, sarà un impianto meraviglioso. Noi dobbiamo fare onore a questo stadio". Lo ha detto questa mattina, a Salerno, il presidente della Salernitana Maurizio Milan, a margine della presentazione del plastico del nuovo Stadio Arechi di Salerno. Sul suo nuovo incarico da presidente e sui prossimi obiettivi, Milan ha spiegato che: "Quello che facevo prima lo farà sicuramente molto meglio l'amico e collega Pagano. Quello che mi impegnerò a portare avanti è il legame tra il Club, la proprietà e le istituzioni locali perché penso che con oggi parta anche un progetto di riqualificazione della città, del tessuto culturale soprattutto dei giovani". Intanto, per quanto riguarda la Salernitana, Milan ha annunciato che "domani vedrò la squadra, sarà il giorno del ritiro. Domani saremo lì con Pagano. La squadra è a buon punto. C'è ancora un lavoro in corso ma quest'anno siamo partiti per tempo". Sul mercato ha specificato che "il direttore Faggiano sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo numerose trattative in corso. È ovvio che ci siano anche trattative di giocatori in uscita che hanno manifestato il desiderio di giocare in altri contesti. E da questo punto di vista li stiamo facilitando verso l'uscita. Ma le entrate non sono legate alle uscite. Tumminello era un obiettivo, non il solo. Era stato messo tra i papabili ma non era sicuramente nell'ossatura principale. Qualche giorno fa, quando sapevamo che era in dirittura di chiusura, non abbiamo partecipato a delle aste al rialzo. Ripeto, abbiamo numerosi giocatori. Stiamo costruendo una rosa molto competitiva". Per la prossima stagione, in Serie C, ci sarà uno "spirito di umiltà, di servizio. Speriamo di avere già i primi risultati nelle prime partite di campionato".