MLS: Ibra fuori dai playoff, il Milan spera

29/10/2018

Ventidue gol e dieci assist in 27 partite non sono dunque bastati a Ibra per portare i suoi Galaxy nei playoff MLS. E ora gli scenari sul suo futuro potrebbero cambiare. "Un ritorno allo United? Non è nei miei piani", ha sentenziato lo svedese. Che invece è rimasto criptico su un suo eventuale prestito al Real Madrid: "Sono concentrato sulla prossima partita". Senza dimenticare il Milan: nei giorni scorsi, nell'incontro di Maldini e Leonardo con Mino Raiola, si è parlato anche della possibilità di un ritorno a Milano dello svedese, che vorrebbe tornare in Europa per recitare ancora un ruolo da protagonista. La suggestione per gennaio resta viva.