Messi, Sergio Ramos, Alli e Lloris: Pochettino sogna un super Psg

FANTAMERCATO

In un mondo del calcio costretto a pensare a un mercato al ribasso, esistono società, due o tre al massimo, che ancora possono permettersi di sognare. Una di queste è il Paris Saint Germain. Con il cambio di allenatore, e l'arrivo di Pochettino, si sta già pensando alla squadra del prossimo anno e gli obiettivi sono tutt'altro che modesti... Oltre alla caccia a Messi (che ha solo Parigi o Manchester, sponda City, come possibili approdi per il post Barça), si sta lavorando all'accordo con Sergio Ramos (sempre più intenzionato a non rinnovare con il Real per la politica al ribasso di Florentino) e si pensa anche a due pupilli del nuovo tecnico: il portiere francese Lloris e il centrocampista inglese Dele Alli, entrambi del Tottenham.

Il Sun ha ipotizzato la formazione tipo del prossimo Psg. Una squadra degna, sulla carta, di entrare di diritto tra le formazioni destinate a segnare la storia di questo sport. In porta Lloris, una linea a quattro formata da Dagba, Sergio Ramos, Marquinhos e Bakker, un centrocampo con Verratti, Gueye e Dale Alli e un attacco super con Messi, Mbappé e Neymar. Sarà solo fantacalcio ma, anche solo come ipotesi, non è niente male...