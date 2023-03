Messi litiga con Galtier e lascia l'allenamento, pronti 600 milioni dall'Arabia

POLVERIERA PSG

Il fuoriclasse argentino non ha gradito alcuni esercizi del suo allenatore e se n'è andato, mentre prosegue il corteggiamento dell'Al Hilal

Il problema sembra legato a una serie di esercitazioni tattiche proposte dall'allenatore del Psg Galtier che costringevano Messi a troppi compiti difensivi. Il campione argentino, a un certo punto, si è stufato e ha abbandonato l'allenamento. Non proprio il modo migliore per mettere in pratica quanto detto poco prima dal tecnico dei parigini, interrogato sul futuro in Francia della 'Pulce': "È ancora troppo presto per parlarne, so che ne stanno discutendo. So comunque che Messi è contento qui”. E meno male.

Non che il problema sia l'allenatore, a questo punto, visto che è molto complicato che Galtier continui la sua avventura al Psg, dopo la sanguinosa uscita ai quarti di Champions League. Messi non ha ancora accettato la proposta di rinnovo formulata da Al-Khelaifi e non sembra molto convinto del suo futuro francese, visti anche i rapporti non proprio felici con i tifosi del Psg. In più, c'è il pressing costante dall'Arabia Saudita: l'Al Hilal sarebbe pronto a ricoprire letteralmente d'oro Messi grazie a un contratto biennale da 600 milioni di euro per rilanciare così la rivalità con Cristiano Ronaldo, che quest'inverno ha firmato per l'Al Nassr.