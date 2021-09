Messi, ecco quanto guadagnerà al Psg: l'Equipe svela le cifre

DALL'EQUIPE

L'argentino percepirà 110 milioni netti in tre anni: un milione sarà in criptovalute

Quanto guadagna e quanto guadagnerà Leo Messi al Psg? A svelare le cifre del contratto 'monstre' dell'asso argentino con il suo nuovo club dopo l'addio tra le lacrime al Barcellona ci ha pensato l'Equipe in prima pagina: 110 milioni di euro netti in tre anni se onorerà l'accordo sottoscritto con il club parigino fino al 2024. Quest'anno la Pulce - come riferisce il quotidiano francese - percepirà 30 milioni di euro, che diventeranno 40 nella seconda e terza stagione grazie a un 'bonus fedeltà'.

Come aveva già comunicato lo stesso Psg e come specificato anche dall'Equipe, Messi sarà anche il primo giocatore a essere pagato in criptovalute. Dei 30 milioni di euro netti a stagione il club di Al-Khelaifi verserà un milione in Psg Fan Token, la moneta creata dalla piattaforma di engagement Socios.com. L'argentino non ha ricevuto alcun premio alla firma al momento del suo passaggio dal Barcellona al Psg.

