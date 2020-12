Messi compra un appartamento da 8 mln a Miami: indizio di mercato?

REBUS

"Un giorno mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti", ha detto qualche giorno fa Leo Messi in un'intervista a una tv spagnola. E ora che l'asso argentino ha comprato un lussuoso appartamento a Miami del valore di otto milioni di euro, i rumors su un suo futuro oltreoceano si intensificano. Messi, che ha un contratto in scadenza con il Barcellona a giugno, ha rimandato a fine stagione ogni discorso. Il suo nome viene accostato con insistenza ora al City di Guardiola ora al Psg. Ma, secondo il Daily Mail, l'Inter di Miami, di proprietà dell'ex fuoriclasse inglese David Beckham, potrebbe rivelarsi l'ipotesi più concreta.

Di certo appare sempre più probabile l'ipotesi che Messi possa lasciare il Barcellona nella prossima estate, ovvero alla scadenza del contratto. E questo malgrado il cambio alla presidenza che arriverà dopo le elezioni del prossimo febbraio. Anche in caso di ritorno di Laporta al vertice del club blaugrana, la 'Pulce' potrebbe andare via dalla Catalogna. "Finisca come finisca, non deve macchiare ciò che ho vissuto in tutta la mia carriera".

