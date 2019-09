Messi, allungamento all'adduttore sinistro: a rischio per l'Inter

La presenza di Lionel Messi nel match di Champions League tra Barcellona e Inter è in forte dubbio. Il fuoriclasse argentino, rientrato in campo contro il Villarreal dopo l'infortunio, è uscito dal campo per un nuovo problema muscolare. Gli esami hanno infatti evidenziato un allungamento dell'adduttore della coscia sinistra. Tempi di recupero da stabilire, ma di sicuro la Pulce salterà il Getafe ed è in forte dubbio per l'Inter (2 ottobre).