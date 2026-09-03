De Rossi: "Como? Una big, ma tutte le squadre si possono battere"

"Avrà bisogno di rimettersi al 100% perché ha fatto 5 mesi di luna di miele (sorride, ndr). Ha fatto le prime misurazioni fisiche e si è tenuto in forma. Ci può dare tanto anche inizialmente per cinque o dieci minuti e se le visite sono ok io domani lo vorrei portare in panchina perché già averlo è un presentarsi con un genoano in più in panchina e non è mai una cattiva idea".