Sarà anche stato un passaggio di consegne quello tra Mbappé e Messi, con il primo che passa il turno in Champions e si permette il lusso di mettere a segno la bellezza di 4 reti in due partite al Barcellona, e il secondo costretto a lasciare l'Europa che conta agli ottavi (cosa che non succedeva da 16 anni). Niente di nuovo, prima o poi anche le leggende devono arrendersi al tempo e ci sarà sempre un nuovo fenomeno a prenderne il posto.