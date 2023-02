Terremoto Turchia: Icardi, promessa al ragazzo estratto vivo dopo 4 giorni

Kadir è un miracolato: è stato estratto vivo dopo 87 ore passate sotto le macerie causate dal terremoto tra Turchia e Siria che sin qui ha causato oltre 22.000 morti. Il ragazzo, sorprendentemente trovato in buone condizioni considerato ciò che ha passato, ha sorpreso i medici in ospedale quando si è portato le mani alle orecchie: non un modo per segnalare un problema fisico ma la volontà di fare una richiesta speciale al suo idolo, Mauro Icardi. L'attaccante del Galatasaray è solito esultare in questa maniera dopo un gol e Kadir ha chiesto che la sua storia fosse riportata all'ex Inter in modo da avere una sua maglia autografata. Missione compiuta: Icardi, con un post su Instagram, ha scritto un messaggio a Kadir: "Spero di vederti presto, ti darò la mia maglia e un grande abbraccio".