Manchester Utd, Lindelof sventa un borseggio in Svezia

CHE CORAGGIO

Da marcare come un mastino gli avversari sul campo, a bloccare un delinquente per le strade di Vasteras, in Svezia. Victor Lindelof, difensore del Manchester United, ha inseguito e bloccato un borseggiatore in bicicletta che aveva appena rubato la borsa a un'anziana di 90 anni. Lindelof non ha voluto commentare la vicenda, ma ci ha pensato la moglie Maja a confermare quanto riportato dal quotidiano svedese Aftonbladet. Il 26enne nazionale svedese è stato anche ringraziato pubblicamente dalla polizia locale.

Mentre stavamo andando in città, è successo qualcosa di molto spiacevole. Non voglio scrivere troppo visto che non so come funzionano le cose con le testimonianze e così via. Ma una gentile signora è stata derubata della sua borsa e noi l'abbiamo aiutata. Mio Dio, che situazione strana, stressante e difficile. La signora ha riavuto la sua borsa e abbiamo dovuto lasciare i nostri dati" ha scritto la moglie sul suo blog personale.

"Victor sente di aver fatto quello che chiunque altro avrebbe fatto in quella situazione", ha detto una fonte anonima del Manchester United. L'uomo sulla trentina dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e possesso di droga per uso personale.