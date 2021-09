Manchester United, scontro verbale tra Pogba e un tifoso del West Ham

Paul Pogba è stato coinvolto in uno scontro verbale con i tifosi del West Ham dopo la vittoria del Manchester United al London Stadium. Il centrocampista francese è stato oggetto di insulti insieme ai compagni di squadra mentre lasciava il campo dopo aver festeggiato il successo all'ultimo respiro. Un tifoso degli Hammers, in particolare, gli ha più volte urlato di "chiudere la f.....a bocca", ma l'ex Juve ha mantenuto la calma e senza pronunciare una parola ha tenuto la bocca spalancata, fissandolo con sguardo provocatorio. La situazione ha però rischiato di andare fuori controllo e Michael Carrick, allenatore in seconda dei Red Devils, lo ha trascinato negli spogliatoi per evitare ulteriori problemi, come mostra un video diventato virale sui social.