Manchester United, Ratcliffe: "Giocatori strapagati o modesti. Amorin resta"

"Alcuni non sono abbastanza bravi e alcuni probabilmente sono strapagati". Così parla delle 'stelle' del Manchester United Sir Jim Ratcliffe, il miliardario britannico diventato lo scorso anno co-proprietario e finora deluso dai risultati della squadra, attualmente solo 15/a in Premier League. Ratcliffe ha fatto anche i nomi, citando Rasmus Hojlund, Andre Onana, Casemiro, Jadon Sancho e Antony come le cause principali della sua frustrazione.