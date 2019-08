Manchester United, Maguire senza sponsor

IL PARADOSSO

Scarpe tutte nere, senza griffe. Harry Maguire è il difensore più caro della storia del calcio, con gli 88 milioni di euro pagati dal Manchester United al Leicester per acquistarlo, ma, paradossalmente, a differenza di tutti i più grandi giocatori del momento, non è stato ancora ricoperto dai soldi degli sponsor. La storia raccontata dal Sun ha fatto il giro del mondo. Lo steward è il sosia di Maguire, i tifosi impazziscono

Vero che Maguire, per quanto sia nazionale inglese, è stato catapultato nel grande calcio soltanto adesso e forse non è abbastanza personaggio mediatico (per ruolo e carattere), ma prima che anche lui abbia delle scarpe sponsorizzate bisogna solo aspettare poco tempo. A quanto pare, a contendersi la nuova stella dei Red Devils, che ha esordito alla grande contro il Chelsea, ci sono Nike, Adidas, Puma e Under Armour, con una cifra che, secondo il Sun, potrebbe oscillare intorno ai 750 mila euro all'anno. Più le scarpe gratis, ovvio. Così Maguire si sentirà finalmente una vera star.