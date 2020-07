Manchester City, lunedì la sentenza del TAS contro l'esclusione dalle coppe

ATTESA

Il Tribunale Arbitrale per lo Sport ha annunciato che lunedì 13 luglio annuncerà la decisione sul ricorso del Manchester City contro la Uefa che lo scorso febbraio aveva escluso la società inglese dalle coppe europee per le prossime due stagioni a causa di violazioni al Fair Play Finanziario. La decisione dovrebbe essere nota in mattinata e segnerà un capitolo importante per il futuro del City, anche sul calciomercato.

L'Uefa aveva riscontrato gravi violazioni del regolamento sulle licenze e sul Fair Play Finanziario sopravvalutando le entrate delle sponsorizzazioni nei conti e nelle informazioni relative al break-even dichiarate tra il 2012 e 2016, decidendo per l'esclusione dalle coppe europee per la stagione 2020/21 e 2021/22 oltre ad una multa da 30 milioni di euro.

Se Guardiola si è detto ottimista e ha più volte dichiarato di essere pronto a restare, così potrebbe non essere per diversi big in caso di mancato ribaltone: quanti calciatori sarebbero disposti a non giocare la Champions League per due stagioni? Anche per questo sono molte le società interessate al verdetto del TAS: in Premier League chi potrebbe prendere il posto dei Citizens nelle qualificazioni europee, nel resto d'Europa chi mira a strappare a Pep i migliori giocatori.