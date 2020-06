Manchester City: che paura per Garcia, fuori in barella col respiratore

Attimi di grande paura nel finale di Manchester City-Arsenal. Al minuto 80 il portiere dei Citizens, Ederson, si è scontrato in modo fortuito con il giovane compagno di reparto Eric Garcia. Un impatto violentissimo, in cui il centrale spagnolo ha avuto la peggio. Colpito in pieno volto, è stato soccorso per quasi 8 minuti prima di essere portato fuori in barella attaccato al respiratore. Garcia è stato immediatamente portato in ospedale per accertamenti. “È cosciente, ma sarà sottoposto a controlli stasera perché un calcio in testa è sempre così pericoloso - ha spiegato Pep Guardiola a fine match - Faremo assolutamente di tutto per essere sicuri che Eric stia bene. Penso che dopo quello che è successo, potrebbe rimanere in ospedale per una o due notti. Faremo in modo che tutto vada bene per lui."

