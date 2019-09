Manca l'ambulanza? Cuellar all'ospedale nel bagagliaio di un taxi!

Una situazione a dir poco incredibile. In Bolivia, durante la partita tra Oriente Petrolero e Guabirá il difensore Mario Cuéllar ha riportato un serio infortunio, fratturandosi la caviglia sinistra. Lo staff medico ha dovuto trasportare il giocatore all'ospedale, non senza difficoltà. Allo stadio, infatti, non era presente nemmeno un’ambulanza, per cui il giocatore classe ’89 è stato posizionato nel bagagliaio di un taxi per essere portato nella struttura ospedaliera più vicina per gli accertamenti del caso.