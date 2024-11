Lukaku, buone notizie dal Belgio: torna subito a Napoli. Conte sorride

Direttamente dal Belgio arrivano buone notizie per Antonio Conte. Romelu Lukaku, tornato in nazionale in occasione dei due impegni di Nations League, ha lasciato il ritiro dei Red Devils per fare ritorno in Italia. Nessun infortunio alle base della decisione: tra la punta e il ct Domenico Tedesco c'era già un patto che prevedeva la presenza di Big Rom esclusivamente per il match (perso per 1-0) contro l'Italia lo scorso giovedì. Come lui lasciano il ritiro anche Onana, De Cuyper, Lavia e Theate, i quali salteranno l'impegno in programma con Israele.