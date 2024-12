Logrones, Arnau para un rigore da terzino e lo dedica al papà portiere scomparso

Pol Arnau ha vissuto una serata straordinaria quando, durante una partita tra il suo Logroñés e il Girona, è stato chiamato a difendere la porta, nonostante fosse un terzino destro. Il Logroñés, squadra che milita nella Segunda RFEF, la quarta divisione spagnola, ha compiuto un’impresa incredibile, eliminando il Girona ai calci di rigore, e gran parte del merito va proprio a Pol Arnau. Il giovane calciatore, figlio dell’ex portiere Francesc Arnau (storico portiere di Barcellona e Malaga, scomparso per suicidio nel 2021), ha dimostrato di avere la stessa passione per il calcio del padre. Con il Logroñés, sta vivendo un sogno in Coppa del Re.