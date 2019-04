Lo Zurigo dice addio a Malouda, ma lui non lo sa

11/04/2019

E' durata poco più di un mese l'avventura svizzera di Florent Malouda . Il vice-campione del mondo 2006 si era unito allo staff tecnico dello Zurigo a febbraio, ma il club svizzero della Super League ha comunicato ufficialmente il divorzio con l'ex nazionale francese. A sorpresa, anche e soprattutto per lo stesso Malouda che ha risposto al comunicato su Twitter: "Davvero? Non lo sapevo...". Che fosse ironico o meno, farà comunque discutere.

"Il FC Zurigo e Florent Malouda hanno deciso di comune accordo di porre fine alla loro collaborazione, avviata di recente. I vari progetti che vedono coinvolto Florent Malouda non sono compatibili con le attività pianificate dal FCZ. Auguriamo a Florent Malouda buona fortuna e tanto successo nel suo futuro percorso professionale".



Un "comune accordo" che sui social non è sembrato tanto comune, almeno a giudicare dalla reazione dello stesso Malouda che al Tweet societario ha risposto con un sibillino "Davvero? Non lo sapevo". Ironico o meno, resta la sorpresa per l'addio di un rapporto lavorativo iniziato solamente lo scorso 19 febbraio quando l'ex Chelsea fu inserito nello staff tecnico della squadra di Super League svizzera.