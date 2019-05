Liverpool: Salah, re del gol. E la figlia lo imita...

13/05/2019

"Sì lo so che ne abbiamo già una a casa. Questa è un'altra". Sono le parole che l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah rivolge alla figlia dopo aver ritirato la scarpa d'oro come miglior marcatore della Premier League con 22 gol (come Aubameyang e Mané). E la piccola si prende anche la soddisfazione di segnare ad Anfield sotto la curva e davanti a papà, visibilmente orgoglioso. Buon sangue non mente...