Liverpool, resse nei supermercati: i Reds offrono gli steward

Il Liverpool scende in campo per aiutare la sua città in emergenza coronavirus. Il club campione d'Europa ha deciso infatti di mettere a disposizione i propri steward, celebri per la loro efficienza, per cercare di risolvere il problema della gente ammassata fuori dal supermercati per paura che la merce finisca, aiutando a gestire il flusso delle persone e facendo rispettare le distanze.