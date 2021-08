Liverpool, McDermott shock: "Soffro di demenza senile, non ho paura di affrontarla"

LEGGENDA DEL LIVERPOOL

"Non ho paura, inoltre ci sono molti altri giocatori in condizioni molto peggiori della mia"

L'ex centrocampista del Liverpool e dell'Inghilterra Terry McDermott, 69 anni, ha rivelato di soffrire di demenza, annunciando sul sito ufficiale del club di essere nelle prime fasi della malattia, dopo alcune analisi effettuate in ospedale. "Devo affrontarlo e lo farò. E' così che sono stato cresciuto. Niente mi è mai stato dato facilmente - ha scritto -. Non ho paura, inoltre ci sono molti altri giocatori in condizioni molto peggiori della mia". L'annuncio segue di poco quello dell'ex attaccante scozzese Denis Law - mito del Manchester United degli anni '60, con 237 gol in 404 partite - il quale solo giovedì scorso ha rivelato di avere il morbo di Alzheimer e soffire di demenza senile. Getty Images

"Combattere è una seconda natura. La cosa peggiore è stata, fino a quando non mi è stata diagnosticata la malattia, non sapere cosa avevo - sono ancora le parole di McDermott, al quale sia il club sia tantissimi fan hanno fatto i loro auguri -. Il numero di ex giocatori con demenza o Alzheimer è spaventoso". Con 81 gol in 329 presenze con il Liverpool tra il 1974 e il 1982, McDermott è una leggenda del club con cui ha vinto anche tre Coppe dei Campioni, una Coppa Uefa e cinque scudetti.