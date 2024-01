Liverpool, Klopp perde la fede durante i festeggiamenti: il ritrovamento è al bacio

© Getty Images

Matrimonio a rischio per Jurgen Klopp? Se quello con il Liverpool è più che saldo dopo il 4-2 al Newcastle che ha consolidato la vetta in Premier League, quello con la moglie Uhla ha traballato per qualche secondo. Nei calorosi festeggiamenti con i propri tifosi al termine della partita, Klopp ha perso la fede nuziale sul terreno di gioco di Anfield per qualche attimo di panico. Tutto risolto e anello ritrovato con tanto di bacio in favore di telecamera a ribaltare completamente la situazione.