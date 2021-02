Liverpool, Klopp difende Alisson: "Gli errori? Forse aveva i piedi freddi"

Il Manchester City è tornato a vincere ad Anfield dopo 18 anni con un poker che mette fine ai sogni del Liverpool. Sul banco degli imputati finisce Alisson, che con due rinvii sbagliati ha regalato due gol agli avversari. Jurgen Klopp, però, prende le difese del portiere brasiliano. 'Non possiamo nasconderli (gli errori di Alisson). E' anche vero che non gli abbiamo dato molte opzioni, soprattutto nel primo. Nel secondo ha colpito male la palla. Non c'è una vera ragione, forse aveva i piedi freddi. Sembra divertente, ma potrebbe essere così. Ali ci ha salvato la vita tante volte, oggi ha fatto due errori".

Getty Images