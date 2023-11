Lione, Grosso: "Sto meglio, siamo arrabbiati e sconvolti"

TRAGEDIA SFIORATA

Il tecnico italiano in conferenza dopo la sassaiola contro il bus da parte degli ultras del Marsiglia: "Non volevo che la mia faccia facesse il giro del mondo"

Fabio Grosso, gravemente ferito domenica scorsa a Marsiglia quando è stato preso a sassate l'autobus del Lione, ha parlato per la prima volta in conferenza stampa. "Non volevo che la mia faccia facesse il giro del mondo, vorrei che non lo facesse nessun volto. Questo non deve mai accadere - ha spiegato l'allenatore italiano - Non sono io la cosa più importante, c'erano 40 persone sul bus, poteva essere qualcun altro, c'erano anche i tifosi su un altro bus. E avrei potuto non essere qui per raccontarvelo".

Grosso chiede modifiche immediate per migliorare la sicurezza intorno agli stadi. "Siamo passati in un posto dove c'erano molti sassi ai lati della strada a causa dei lavori, questo non è normale - si è sfogato -. Non è togliendo i tifosi dallo stadio che avremo la soluzione. Questo avviene migliorando la sicurezza.

Per quanto riguarda le sue condizioni, Grosso ha spiegato: "Sto meglio, ma potevo stare meglio. Siamo delusi, arrabbiati, sconvolti e domenica è stata una giornata molto triste per lo sport. Non possiamo mettere a rischio la vita delle persone per lo sport".

L'allenatore campione del mondo con l'Italia nel 2006 chiede decisioni drastiche. "Dobbiamo vedere le cose in prospettiva adesso. Questo non deve succedere più, sarò molto attento alle decisioni che verranno prese, ma in relazione a quello che vedo non lo so... Spero che non aspetteremo che succeda qualcosa di peggio. So che siamo passati attraverso un posto che non avremmo dovuto attraversare. All'andata avevamo due motociclette e due auto come scorta. Al ritorno 4 auto e 20 moto. Perché facciamo le cose dopo?".