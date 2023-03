Bbc annulla lo stop, Lineker torna in tv: aveva criticato il governo inglese

LA DECISIONE

L'emittente inglese ha annullato la sospensione dell'ex calciatore che aveva criticato la nuova politica sull'immigrazione del governo britannico

© Getty Images Gary Lineker torna in tv, la Bbc ha infatti deciso di annullare la sospensione dell'ex centravanti della nazionale inglese voluta dopo le critiche social verso la nuova politica sull'immigrazione del governo britannico, paragonandone il linguaggio a quello della Germania nazista. Un dietrofront, quello della famosa emittente, dovuto anche al caos dell'ultimo fine settimana con buona parte della programmazione sportiva cancellata per la protesta di commentatori, analisti ed ex calciatori in sostegno di Lineker.

Per motivare la sospensione immediata di Lineker, la Bbc aveva affermato che il tweet dell'ex calciatore aveva violato le regole di imparzialità dell'emittente, ma a loro volta le critiche hanno battuto il tasto sulla soppressione della libertà di parola, protestando apertamente fino a costringere la Bbc a cancellare buona parte della programmazione del fine settimana.

"Gary Lineker è una parte preziosa della Bbc - ha commentato dopo l'annullamento della sospensione, il direttore generale Tim Davie -. Non vedo l'ora che presenti la nostra copertura della Premier League nel prossimo fine settimana". A questo ha aggiunto che la Bbc revisionerà le proprie regole interne per quanto riguarda l'uso dei social media, per affrontare eventuali aree poco chiare nel regolamento.