Ligue1: il Psg e Tuchel ringraziano Icardi, Brest piegato 2-1

FRANCIA

Il Paris Saint Germain vince una gara complicata in casa del Brest per 2-1 e ringrazia Mauro Icardi. Psg avanti al 39’ con il pallonetto di Di Maria, gol confermato anche dopo il VAR, momentaneo pareggio di Grandsir al 72’, prima della zampata dell’ex attaccante dell’Inter all’85’. L’Angers non tiene il ritmo e ridotto in 10 dal 70’ (espulso Fulgini) non va oltre lo 0-0 con il Reims, stesso risultato del Lilla contro il Metz.

BREST-PSG 1-2

Inizia con l’intenzione di chiarire subito le cose il Psg in casa del Brest. Nei primi 20-25 minuti di gioco arrivano in fila le occasioni interessanti di Sarabia, due volte, e Di Maria, con i padroni di casa che mantengono in equilibrio il punteggio e provano quindi a impensierire il Psg dalle parti di Sergio Rico. Cardona e Court ricordano alla squadra di Tuchel che è meglio mantenere sempre la concentrazione ai massimi livelli se si vogliono evitare situazioni spiacevoli. Ritmi che rallentano con il passare dei minuti, il Psg fatica a trovare ossigeno per la propria manovra offensiva, poi all’improvviso arriva il lampo che sblocca la gara: al 39’ Draxler manda in verticale per Di Maria che corre in solitaria e deposita nella porta del Brest con un delizioso pallonetto. Controllo VAR per un possibile fuorigioco del Fideo che però è in gioco e può festeggiare un vantaggio importante al termine di un primo tempo non così agevole. Ripresa in cui il Brest resta in partita senza soffrire troppo il Psg che si fa vedere in avanti solo con un paio di squilli di Cavani che non creano però allarmismi particolari. Al 72’ poi i padroni di casa pareggiano al termine di una bellissima azione palla a terra che parte addirittura dal portiere: rifinisce e conclude nell’altra area con il sinistro Grandsir, entrato dalla panchina, che buca Sergio Rico e costringe il Psg a ricominciare. Tuchel si gira in panchina e chiama Mauro Icardi all’80’ al posto di Cavani. L’ex Inter entra e all’85’ fa quello che gli riesce meglio: segnare. Choupo Moting fugge a sinistra e mette in mezzo, pallone che resta lì e l’argentino insacca per il quinto centro del suo campionato. Il Brest non ha più la forza di recuperare una seconda volta la partita e il Psg può gioire per tre punti importanti che consolidano il primato in classifica.