Ligue1: il Nizza supera 2-1 il Nantes e si porta a -8 dal Psg

FRANCIA

All'Allianz Riviera, Galtier vince grazie al rigore di Dolberg e alla rete di Thuram, inutile il momentaneo pareggio di Girotto

La ventunesima giornata di Ligue 1 si apre con il successo del Nizza, che batte 2-1 il Nantes all'Allianz Riviera e si prende momentaneamente il secondo posto in solitaria, portandosi a -8 dalla vetta occupata stabilmente dal Psg. Al 21', Dolberg segna su rigore e porta avanti gli uomini di Galtier, che incassano il pareggio al 45' di Girotto ma vincono grazie al gol di Thuram al 56', staccando il Marsiglia che ha però due partite in meno.

Il Nizza non sbaglia e inaugura la ventunesima giornata di Ligue 1 con un fondamentale successo interno: all'Allianz Riviera, la formazione di Galtier batte 2-1 il Nantes e stacca il Marsiglia, prendendosi momentaneamente il secondo posto in solitaria e avvicinandosi, seppur non sensibilmente, al primo del Psg. I rossoneri passano in vantaggio al 21': Sylla tocca il pallone con la mano in area e provoca il rigore del vantaggio, trasformato da Dolberg che spiazza Lafont. Proprio quando il primo tempo sembra chiudersi sull'1-0, ecco il pareggio a sorpresa di Girotto, che con una potente punizione rasoterra batte un colpevole Benitez e firma l'1-1.

La sfida si decide al 56': Thuram parte in progressione, poi scambia con Gouiri e con un delicato sinistro supera in uscita Lafont, riportando in vantaggio il Nizza. I padroni di casa sfiorano il tris con Delort, fermato dall'ex Fiorentina, poi soffrono: Blas sfiora lo specchio della porta dal limite, mentre all'ultima azione è M'Bemba, di testa, a spaventare Galtier, che però resiste e porta a casa tre punti preziosissimi. Con il quarto successo di fila, il Nizza sale a 39 punti, a +3 sul Marsiglia che però ha due partite in meno: il Nantes, invece, incassa il primo ko del 2022 e perde dopo quattro risultati utili consecutivi in campionato.