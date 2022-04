Ligue 1, titolo rimandato per il Psg: batte l'Angers ma vince anche il Marsiglia

FRANCIA

I parigini passano 3-0, gli uomini di Sampaoli rimontano 3-2 il Nantes ma restano in corsa solo per la differenza reti

Solo un punto separa il Psg dal titolo di campione di Francia. Nella trentatreesima giornata di Ligue 1, infatti, i parigini si impongono 3-0 in casa dell'Angers con Mbappé (28'), Sergio Ramos (47') e Marquinhos (77'), ma il Marsiglia vince 3-2 con il Nantes grazie alla doppietta su rigore di Payet e ad Harit resta a -15 dalla vetta a cinque partite dalla fine: solo la differenza reti tiene ancora in corsa la formazione di Sampaoli. Getty Images

ANGERS-PSG 0-3

Festa rimandata per il Psg, che non si laurea campione di Francia ma si avvicina sensibilmente al titolo: grazie al successo per 3-0 sul campo dell'Angers, basterà un pareggio con il Lens nel prossimo turno. Partita subito in salita per i padroni di casa, che al 14' perdono Ninga per infortunio: al uso posto Boufal. I parigini passano in vantaggio al 28' grazie al solito Kylian Mbappé, che controlla il pallone di Hakimi, sfonda centralmente e di sinistro dal limite fulmina Mandrea. Prima dell'intervallo, arriva già il raddoppio: cross di Di Maria sugli sviluppi di corner e colpo di testa vincente di Sergio Ramos, che trova l'angolino basso e il 2-0 per gli uomini di Pochettino. Nella ripresa, gli ospiti vanno vicini al tris con Wijnaldum, con il destro a giro dell'olandese di poco a lato, mentre l'Angers non va oltre un rigore successivamente tolto dal Var visto che Kehrer tocca il pallone senza commettere fallo in area. Il tris arriva comunque al 77' con il colpo di testa di Marquinhos, che insacca sul secondo assist di serata di Di Maria. L'ultimo episodio della partita è il rosso diretto al giovane parigino Michut, ma la sostanza non cambia: il Psg vince 3-0 e si porta ad un punto dal decimo titolo della sua storia, visto che da Marsiglia non arriva il 3-3 del Nantes. L'Angers, invece, resta a 34 punti, a +3 sul terzultimo posto.

MARSIGLIA-NANTES 3-2

Il Marsiglia soffre ma riesce nella missione di rimandare la festa del Psg almeno al prossimo turno grazie al 3-2 ottenuto in casa ma soprattutto in rimonta sul Nantes. Eppure, gli uomini di Sampaoli vanno due volte in svantaggio: Girotto porta in vantaggio gli ospiti al 26', mentre a firmare il momentaneo 2-1, poco prima dell'intervallo, è Coco. Nel mezzo, il primo gol su rigore di Payet (39'), che si ripete al 55' sempre dal dischetto. Venti minuti dopo, ecco la giocata che decide il match: a firmarla è Harit, che segna la rete che posticipa l'assegnazione del titolo. Il Nantes, invece, non riesce nell'assalto finale anche a causa del rosso nel recupero e per somma di ammonizioni a Coco: gli uomini di Kombouare restano a centro classifica con 47 punti, score che vale la decima piazza.

STRASBURGO-RENNES 2-1

Va allo Strasburgo lo scontro diretto con il Rennes: finisce 2-1 per gli uomini di Stephan, che agganciano a quota 56 e al terzo posto la formazione di Genesio e il Monaco, per una volata per la Champions League che si preannuncia emozionante, visto che a 54 c'è il Nizza e a 53 il Lens. Padroni di casa subito avanti grazie a Diallo, che firma l'1-0 al 4', poi il match si decide nella ripresa: Terrier firma il momentaneo 1-1 al 54', ma al 77' Ajorque segna la rete che vale la vittoria per lo Strasburgo. Secondo ko di fila, invece, per i rossoneri.

MONACO-NIZZA 1-0

Non si ferma la corsa del Monaco: quinta vittoria di fila per il club del Principato, che batte e supera in classifica il Nizza, steso 1-0 allo Stade Louis II. A decidere il match è il gol nel recupero del primo tempo firmato da Golovin, bravo ad insaccare da pochi passi dopo la parata di Benitez. Nella ripresa, il risultato non cambia e la formazione di Clement sale a 56, agganciando Strasburgo e Rennes e portandosi a +2 sugli uomini di Galtier, infiammando ulteriormente la corsa all'Europa che conta.

LENS-MONTPELLIER 2-0

Al Lens non spetterà solo l'ingrato compito di rimandare ulteriormente la festa del Psg: i giallorossi, infatti, dovranno fare punti anche e soprattutto per restare in corsa per l'Europa. Il 2-0 al Montpellier firmato da Costa al 37' e da Ganago al 75', infatti, consente alla formazione di Haise di salire a 53 punti: a -3 dal terzo posto attualmente occupato da Rennes, Strasburgo e Monaco. Per il Montpellier, invece, la stagione è praticamente finita: il vantaggio sulla zona retrocessione resta di 11 punti con 15 a disposizione, mentre l'Europa è un lontanissimo miraggio.

BREST-LIONE 2-1

Tra le squadre in lotta per l'Europa stecca il Lione, che resta a quota 49 dopo il ko per 2-1 sul campo di un Brest che ipoteca la salvezza. Il sigillo di Dembélé al 72' non basta a pareggiare il rigore al 27' di Mounie: Cardona, infatti, replica dopo due minuti alla formazione di Bosz e segna il 2-1 che consente ai suoi di portarsi a quota 42, vale a dire a +11 sul terzultimo posto del St. Etienne. L'OL, invece, è a -7 dall'Europa, ora missione quasi impossibile.

REIMS-LILLE 2-1

Beffa finale per il Lille, che cade per la seconda volta di fila, ma stavolta nel recupero: a gioire è il Reims, che si impone 2-1 e sale a quota 40, avvicinandosi sensibilmente alla salvezza. Padroni di casa avanti al 32' grazie a Munetsi, gli ormai ex campioni di Francia pareggiano al 57' con Renato Sanches. Proprio nel recupero, precisamente al 92', arriva la beffa per Gourvennec: Locko serve Abdelhamid che non sbaglia, firmando il 2-1 che permette agli uomini di Garcia di portarsi a +9 sul terzultimo posto del St. Etienne che vale il playout. Il Lille, invece, resta a 48 punti, dicendo praticamente addio ad un piazzamento in Europa.

TROYES-CLERMONT 0-1

Vittoria fondamentale per il Clermont, che vince lo scontro diretto in casa del Troyes e supera il St. Etienne: ad oggi, il club neopromosso sarebbe salvo insieme ai padroni di casa, che però sono a 33 punti, due in più proprio del St. Etienne. Il match si decide in un finale a dir poco rovente: al 70', il Clermont resta in dieci per l'espulsione di Seidu, ma la parità numerica si ristabilisce dopo il rosso diretto a Balde. All'88', allora Bayo firma l'1-0 che resiste fino alla fine, regalando agli uomini di Gastien tre punti che rischiano di rivelarsi fondamentali per la volata finale verso la salvezza.

BORDEAUX-ST. ETIENNE 2-2

La vittoria del Clermont inguaia ulteriormente St. Etienne e Bordeaux: ma il pareggio per 2-2 rende comunque meno tristi i biancoverdi, sotto di due gol dopo metà primo tempo e comunque distanti un solo punto dalla salvezza. Clamorosa occasione sprecata, invece, per i girondini, avanti 2-0 grazie ai gol di Mara (16') e Onana (23'): Bouanga (33') e Nordin (65') beffano però i padroni di casa, che restano a 27 punti, vale a dire a -5 dalla salvezza.

LORIENT-METZ 1-0

Retrocessione sempre più vicina per il Metz, ora a -8 dalla salvezza a cinque partite dalla fine del campionato. Il ko per 1-0 in casa del Lorient rende ancora più complicata la missione salvezza, mentre gli uomini di Pellissier trovano un successo fondamentale visto che arriva al 94': Outtara riceve da Koné e insacca, regalando ai suoi tre punti importanti. Il Lorient sale così a quota 34 e si porta a +3 sul terzultimo posto del St. Etienne.

