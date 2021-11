Ligue 1: rimonta Monaco contro il Lille, nel Principato finisce 2-2

FRANCIA

La squadra di Kovac recupera due gol di svantaggio con un uomo in meno contro i campioni di Francia in carica

Quattordicesima giornata di Ligue 1 che si apre con il 2-2 tra Monaco e Lille, due squadre in crisi di classifica e risultati e sempre più lontane dal Psg capolista. Punto guadagnato solo per i monegaschi, che riescono a recuperare due gol di svantaggio nonostante l’uomo in meno: alla doppietta di David in avvio, rispondono Diatta nel finale di primo tempo e Ben Yedder all’83’. I campioni di Francia sono a 17 punti, la squadra di Kovac a 19.

Finisce 2-2 la sfida tra Lille e Monaco, due squadre in grande crisi di classifica e di risultati. Disattese le aspettative di inizio stagione, sia i campioni di Francia in carica sia i monegaschi sono ormai lontanissimi dal Psg capolista e inseguono solo un posto in Europa con rispettivamente 17 e 19 punti. Nel Principato, avvio shock per il Monaco che dopo appena nove minuti è sotto di due reti per la fulminante doppietta di David. Tutto in discesa per gli ospiti, che potrebbero anche piazzare il colpo del ko ma nel finale di primo tempo i monegaschi si ricompattano e riescono ad accorciare le distanze con Diatta al 41’. Nel secondo tempo parte l’arrembaggio dei padroni di casa con Kovac che butta nella mischia anche Ben Yedder, ed è proprio l’attaccante a completare la rimonta e regalare un pareggio reso ancora più prezioso dall’inferiorità numerica dei monegaschi a partire dal 78’. Passano infatti solo cinque minuti tra il rosso a Pavlovic e il 2-2 di Ben Yedder: negli ultimi minuti, il Monaco difende il pari e il Lille non riesce a ritornare in vantaggio.