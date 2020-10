Ligue 1: Rennes fermato sull'1-1 dal Digione  

FRANCIA

Secondo pareggio di fila per il Rennes, che nell'anticipo della settima giornata di Ligue 1 non va oltre l'1-1 sul campo del Digione. Ai rossoneri non basta il gol messo a segno da Terrier al 24': ad inizio ripresa, i padroni di casa trovano il pareggio con lo spunto personale di Balde. Il Rennes, al terzo pari in campionato, sale momentaneamente al primo posto in solitaria con 15 punti, mentre il Digione resta ultimo a quota 2.

Continua la striscia positiva del Rennes, che trova il secondo pareggio di fila dopo il 2-2 casalingo con il Reims. Partono meglio i rossoneri, che al 16' sfiorano il vantaggio con Bourigeaud. L'1-0 arriva otto minuti dopo: Traore sfonda sulla destra, entra in area e mette al centro per Terrier, che con il destro non sbaglia. Il Digione va vicino al gol nel finale di tempo con Sammaritano, ma nella ripresa trova l'1-1 con la grande azione personale di Balde, che si infila tra Aguerd e Rugani e batte Salin, costringendo il Rennes al pari.