Ligue 1: Danilo salva il Psg col Lorient, parigini sempre primi a +5 sul Lens

FRANCIA

Vantaggio di Neymar e pareggio di Moffi, a dieci dal termine un colpo di testa del portoghese firma il 2-1

© Getty Images Soffre più del previsto ma alla fine riesce a spuntarla il Psg nell’anticipo dell’ora di pranzo della Ligue 1. I parigini, ospiti del Lorient, passano 2-1 grazie alla rete di Danilo a 10' dalla fine su assist di Neymar. In precedenza, Moffi aveva pareggiato nella ripresa il vantaggio iniziale dello stesso Neymar. La squadra di Galtier resta così al primo posto a +5 sul Lens secondo, Lorient sempre in zona Europa ma senza vittorie da quattro partite.

LORIENT-PSG 1-2

Psg sempre in fuga nella Ligue 1, i parigini riescono a spuntarla in casa del Lorient e restano saldamente in testa a +5 sul Lens secondo. Avversari sempre in zona Europa ma incapaci di vincere da ormai quattro partite. Pronti via e ci pensa Neymar a portare avanti i parigini dopo appena nove minuti, approfittando di un erroraccio della difesa avversaria. Sembra la solita passeggiata per il Psg, Ekitike sfiora il raddoppio alla mezz’ora ma il tiro è alto di poco. Man mano che il tempo passa però i padroni di casa prendono sempre più coraggio, sul finire del primo tempo Ponceau è di poco impreciso, ma in avvio di ripresa Moffi firma il clamoroso pareggio. Ancora Moffi pericoloso al 57’, il Lorient sembra poter reggere ma a dieci minuti dal termine arriva la beffa col colpo di testa di Danilo su calcio d’angolo. E’ di nuovo vantaggio Psg, Galtier si copre e fa uscire dal campo Mbappè: il fenomeno francese, non contento, va direttamente negli spogliatoi. Il Lorient prova l’assalto finale ma non riesce a raggiungere l'incredibile pari.