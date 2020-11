Ligue 1, Psg fermato in casa dal Bordeaux, il Marsiglia continua la sua corsa: 3-1 al Nantes

FRANCIA

Dopo il ko con il Monaco, il Psg non riesce a tornare al successo in Ligue 1 pareggiando 2-2 in casa contro il Bordeaux: dopo l'autogol di Pembele, i parigini vanno avanti con il rigore di Neymar e Kean ma nella ripresa subiscono la rete del pari dall'ex Adli. A Marsiglia, l'OM conquista il quarto successo consecutivo in campionato battendo 3-1 il Nantes con le reti di Thauvin, Payet e Benedetto. Di Blas il gol della bandiera per gli ospiti. Il Psg rende omaggio a Maradona prima della sfida contro il Bordeaux





































MARSIGLIA-NANTES 3-1

Quarto successo di fila per l’OM che con il 3-1 casalingo al Nantes dà ancora più sostanza alle proprie ambizioni d’alta classifica. Partono fortissimo i padroni di casa che dopo appena 120 secondi sorprendono i gialloverdi e siglano la rete del vantaggio con Thauvin. Sbloccata subito la gara, il Marsiglia cerca di approfittare del momento positivo e in pochi minuti Cuisance e Benedetto sfiorano da vicino il raddoppio ma un superlativo Lafont riesce a sventare entrambe le minacce. Il portiere ospite però, vittima con la sua retroguardia di un vero e proprio assedio da parte dell’OM, non può nulla però sulla conclusione di Payet al 35’ che dà il 2-0 ai padroni di casa. Il Nantes reagisce allora con la traversa di testa di Toure allo scadere della prima frazione, tentativo però che rimane un fuoco di paglia in mezzo al dominio del Marsiglia che nella ripresa, dopo la chance di Kamara, al 60’ arrotonda il risultato dal dischetto con Benedetto. Chiusa di fatto la contesa, la formazione di Villas-Boas allenta la pressione sui rivali che al 73’ realizzano il gol della bandiera con Blas, una marcatura che non cambia né la sostanza della gara né il risultato finale: vince il Marsiglia che, con altri tre punti, sale a quota 21 nella classifica di Ligue 1.

PSG-BORDEAUX 2-2

Reduce dalla vittoria in Champions League sul Lipsia ma ko nell’ultimo turno di Ligue 1, il Psg non va oltre il 2-2 contro il Bordeaux e ora in classifica rischia di essere agguantato dal Lille. L’avvio è subito in salita per la squadra di Tuchel che dopo appena dieci minuti va sotto nel punteggio per lo sfortunato autogol da calcio d’angolo di Pembele. Incassato lo svantaggio, i parigini si lanciano immediatamente alla ricerca del pareggio, missione che viene completata al 27’ quando Neymar trasforma il penalty concesso da Pignard (con l’ausilio del Var) per il fallo commesso ai suoi danni da Otavio. Passano pochi secondi e Kean, al posto giusto nel momento giusto sulla respinta laterale di Costil, insacca il fulmineo gol del 2-1 che ribalta totalmente la contesa. Il Bordeaux, tuttavia, non si fa impressionare e prima dell’intervallo risponde (senza fortuna) con Zerkane e Basic lasciando presagire di non voler darsi per vinto tanto facilmente. Nella ripresa infatti, archiviate la rete annullata a Mbappè per fuorigioco e un’altra grande occasione sprecata dal numero 7, gli ospiti trovano il gol del 2-2 con l’ex Adli (a Parigi nel 2017/18), bravo a finalizzare dalla distanza con una parabola imprendibile per Sergio Rico. Riequilibrata la contesa, entrambe le squadre non rinunciano ad attaccare nel tentativo di strappare i tre punti: il Bordeaux continua a essere propositivo ma pecca di cinismo quando si tratta di concludere a rete; il Psg crea le azioni più pericolose con Neymar e Florenzi ma Costil riesce sempre a sbrogliare con destrezza. Si arriva così agli ultimi scampoli di gara dove però, nonostante la buona volontà di tutti e due gli schieramenti, nessuno riesce più a incidere: finisce 2-2, un punteggio che, nelle altre gare dodicesimo turno, consentirà ai rivali del Psg di avvicinarlo in classifica.