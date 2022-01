Ligue 1: Psg ancora a +11, poker al Reims

FRANCIA

Verratti, Sergio Ramos e Danilo Pereira trascinano i parigini nel 4-0 casalingo, il Nizza si riguadagna il secondo posto

Seconda vittoria consecutiva in Ligue 1 per il Psg capolista, che stende in casa il Reims e conserva 11 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Formazione di Pochettino avanti al 44’ grazie a Verratti; Sergio Ramos sigla il raddoppio al 62’, mentre l’autogol di Faes e la rete di Danilo Danilo Pereira fissano il risultato sul 4-0. Buon successo in chiave Champions League per il Nizza, di nuovo secondo; sconfitte per Strasburgo e Rennes.

PSG-REIMS 4-0

Il Parco dei Principi accoglie la seconda vittoria consecutiva casalinga del Psg in Ligue 1 dopo quella per 2-0 contro il Brest. Al 24’ Danilo svetta sul cross dalla bandierina di Di Maria: la sfera finisce non di molto sopra la traversa. Dieci minuti dopo Mbappè ci prova con il destro a giro, ma non centra lo specchio della porta. Dopo un’occasione costruita da Ekitike per gli ospiti, i parigini sbloccano il risultato al 44’: Di Maria cerca Icardi, il quale strozza il pallone che alla fine arriva sulla sinistra a Verratti e quest’ultimo è freddissimo davanti alla porta nel siglare l’1-0. Sugli sviluppi di un corner arriva il raddoppio al 62’: cross dalla bandierina di Di Maria, Pereira svetta trovando il salvataggio sulla linea di Gravillon ma, sul tap-in, il più veloce è Sergio Ramos, per il 2-0. L’immediato tris (67’) viene firmato dall’autogol di Faes: calcio d’angolo battuto corto per Messi che premia l’inserimento di Verratti, il quale fa partire il destro trovando la doppia deviazione di Gravillon e del difensore belga. La palla finisce in rete. Il destro di Danilo Pereira vale il poker definitivo al 75’. Psg ora a quota 53 punti; sempre a +11 sul secondo posto.

METZ-NIZZA 0-2

Grazie ai gol di Thuram e Gouiri nell’ultima mezz’ora, il Nizza firma, sul campo del Metz, la quinta vittoria consecutiva in Ligue 1 e riconquista il secondo posto in classifica. Nonostante le assenze di Justin Kluivert (squalificato) e Andy Delort (infortunato), la squadra di Christophe Galtier non delude le aspettative e si riprende la posizione immediatamente successiva a quella occupata dal Psg a discapito del Marsiglia, vincente ieri. Il risultato si sblocca al 58’ grazie alla spaccata di Thuram sul cross di Gouiri; quest’ultimo trasforma il rigore del definitivo 0-2 all’86’ (fallo di Pajot). BORDEAUX-STRASBURGO 4-3 Dopo tre sconfitte consecutive, il Bordeaux esce dalla zona retrocessione al termine della spettacolare vittoria contro lo Strasburgo: 4-3 dopo essere stato in vantaggio anche per 3-0. Il sudcoreano Hwang mette a segno una tripletta con la quale stende la formazione che attualmente si trova al quarto posto; la sua ultima rete chiude definitivamente i conti al 90’, rendendo così inutile l’ultimo gol ospite di Waris nonché la precedente doppietta di Gameiro, che aveva siglato il momentaneo 3-2.

CLERMONT-RENNES 2-1

Il Clermont ribalta completamente la situazione e vince 2-1 contro il Rennes. La squadra ospite si porta in vantaggio al 19’ grazie al gol di Santamaria. Lucas Da Cuhna la rimette in piedi per i padroni di casa al 61’; i bretoni sono in difficoltà dopo la rete subita da uno dei suoi giocatori più rappresentativi del Clermont, che alla fine stende i ragazzi di Genesio al 71’: Jordan Tell incorna il cross di Rashani e gli uomini di Gastien prendono ossigeno in classifica. Il Rennes fallisce il soprasso sullo Strasburgo.

MONTPELLIER-MONACO 3-2

Dopo due sconfitte consecutive, il Montpellier si riscatta davanti al pubblico di casa contro il temibilissimo Monaco. Al 13’ Wahi, al volo, non lascia scampo a Nubel. Al 32’ Mavididi scarica un potente tiro dai 25 metri che vale il 2-0. Ben Yedder riduce le distanze al 34’; Vanderson pareggia i conti all’82’, dopo un cross di Caio Henrique respinto male dalla difesa avversaria ma, al 91’, Mavididi regala la vittoria agli uomini di Olivier Dall’Oglio, che sorpassano in classifica proprio i monegaschi in sesta posizione.

NANTES-LORIENT 4-2

Poker del Nantes. Le Canarie segnano quattro gol pesanti al Lorient e ora tentano di riavvicinarsi in qualche modo alla zona Europa. Reti di Girotto (39’), Kolo Muani (53’), Bukari (69’) e Geubbels (86’) per i padroni di casa, i quali riconquistano la vittoria e, di conseguenza, la nona posizione. Sul prato del Beaujoire non bastano agli ospiti le reti di Moffi (56’) e Soumano (85’); il Lorient precipita inesorabilmente al penultimo posto solitario.

ANGERS-TROYES 2-1

L’Angers ritrova la vittoria dopo tre turni a secco. Decisivi ai fini del risultato sono i due calci di rigore trasformati da Thomas Mangani nel primo tempo tra il 26’ e il 27’; poco prima, all’11’, Dominguès aveva portato avanti nel punteggio gli ospiti. Grazie a questo successo l’Angers vola a 29 punti e si allontana sempre di più dalla zona retrocessione; niente da fare per il Troyes, che resta solamente a +1 dalla fascia caldissima.