Ligue 1: Psg a un passo dal titolo, batte il Marsiglia e vola a +15

FRANCIA

Parigini avanti con Neymar e ripresi da Caleta-Car, decisivo il rigore di Mbappè per il 2-1 che ipoteca la vittoria del campionato

E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la conquista della Ligue 1 da parte del Psg. Nella 32esima giornata i parigini superano anche l’Olympique Marsiglia, secondo in classifica, portandosi a +15 punti di vantaggio a sei giornate dalla fine. Decide un rigore di Mbappè dopo il botta e risposta tra Neymar e Caleta-Car tutto nel primo tempo. Nelle altre partite, il Nizza sale al quarto posto mentre il Lione travolge il Bordeaux. Getty Images

PSG-MARSIGLIA 2-1

Il Psg supera 2-1 il Marsiglia e si porta a un passo dalla conquista della Ligue 1. I parigini volano infatti a +15 punti proprio sull’Olympique a sei giornate dalla fine, la vittoria del trofeo potrebbe arrivare già la prossima giornata (mercoledì in casa dell’Angers). Nella sfida tra la prima e la seconda in classifica, sono i padroni di casa a partire forte e passare in vantaggio con Neymar dopo appena dodici minuti. La reazione ospite si concretizza al 31’ quando Caleta-Car sfrutta una pessima uscita di Donnarumma su calcio d’angolo e risolve una mischia siglando l’1-1. Neymar, Messi e Mbappè però sono incontenibili e prima si vedono annullare un gol dell’argentino al 41’, poi il francese trasforma dagli 11 metri dopo che un passaggio del brasiliano viene intercettato col braccio da Rongier in area. La ripresa non entusiasma e vive di fiammate, al 76’ altro gol di Mbappè ma altro annullamento per fuorigioco. Gli uomini di Sampaoli patiscono le fatiche di Conference League, vanno in gol con Saliba ma il Var annulla per leggero fuorigioco e poi non riescono ad organizzare l’assalto finale. Al triplice fischio tre-quarti di scudetto vanno verso Parigi.

LE ALTRE PARTITE

Con la lotta al titolo già ampiamente ipotecata, è bagarre per conquistare i posti alle spalle del Psg. Il Nizza balza in quarta posizione in classifica scavalcando lo Strasburgo grazie alla vittoria 2-1 in casa sul Lorient. Per i rossoneri doppietta decisiva di Delort. Proprio lo Strasburgo invece paga l’1-1 in casa del Troyes e scivola così al quinto posto. Esagerato il Lione che riscatta l’eliminazione dall’Europa League con un travolgente 6-1 al Bordeaux penultimo e si regala un posto nella corsa per la zona Europa: doppiette di Dembelè e Toko Ekambi, poi in gol anche l’ex Milan Paquetà e Faivre. Nella lotta per non retrocedere, inutile 1-1 tra Metz e Clermont che restano rispettivamente ultima e penultima, mentre finiscono in pareggio le sfide di metà classifica Montpellier-Reims (0-0) e Nantes-Angers (1-1).