Ligue 1: Payet colpito da una bottiglietta, Lione-Marsiglia sospesa e poi rinviata

Lione-Marsiglia di Ligue 1 è stata rinviata a data da destinarsi: la decisione è stata presa dopo la sospensione del match al 6' a causa di una bottiglietta piena d'acqua lanciata dagli spalti verso Dimitri Payet. Il giocatore dell'OM, colpito alla testa, è stato soccorso dai sanitari mentre arbitro e capitani delle due squadre, dopo aver provato a calmare i tifosi, hanno deciso di rientrare negli spogliatoi sospendendo temporaneamente la partita. Le autorità volevano far ripartire il match per questioni di ordine pubblico ma la riluttanza del Marsiglia e la condanna della Lega Calcio francese hanno fatto propendere per il rinvio.