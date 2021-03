Ligue 1: pasticcio Lille, cade in casa contro il Nimes e rischia l'aggancio

FRANCIA

La capolista si fa sorprendere per 1-2, l’ex Udinese Fofana premia il Lens a Strasburgo. Vincono anche Montpellier e Reims, pari a Nantes e Brest

Nella 30esima giornata di Ligue 1 il Lille, capolista, perde a sorpresa in casa contro il Nimes, due volte avanti nell’1-2 finale. Dietro alle quattro forze vince il Lens, con l’1-2 di Strasburgo che ha la firma finale dell’ex Udinese Fofana. Sorride il Montpellier, che ribalta il vantaggio del Bordeaux e poi lo affonda 3-1, mentre al Reims basta la rete di Dia per sbancare Digione. Solo 1-1 tra Nantes e Lorient, senza reti Brest-Angers.

LILLE-NIMES 1-2

E così la gara che sembra la più innocua riserva lo sgambetto più doloroso. Il Lille perde in casa contro il Nimes e lascia il fianco scoperto alle agguerrite inseguitrici. La capolista parte infatti sùbito forte e fa soffrire gli ospiti, ma al 12’ il più classico dei contropiedi sorprende i rossoblù: Ferhat lo conduce, Eliasson fa da sponda e Kone sigla un gran gol sotto l’incrocio più vicino. Il Losc non si fa però abbattere dalla disattenzione, ricomincia tutto daccapo e al 20’ trova il pari. Xeka schiaccia di testa su calcio d'angolo e lo stesso Kone devia leggermente il pallone rendendo impossibile l’intervento di Reynet. Il Lille mette così nel mirino il ribaltone, ma proprio negli ultimi istanti del primo tempo Ferhat vede un bell’inserimento di Ripart, lo serve e la punta elude l’uscita bassa di Maignan con uno scavetto delizioso. Nella ripresa la capolista spinge sull’acceleratore per rimettere in piedi un pomeriggio storto, ma il Nimes continua a resistere con tenacia e Reynet rispedisce al mittente ogni minaccia: è troppo tardi per il Lille, la frittata è fatta.

STRASBURGO-LENS 1-2

Continua la curiosa alternanza tra pareggi e vittorie che caratterizza il campionato del Lens da un mese a questa parte, con il successo di Strasburgo che permette ai giallorossi di rimanere in testa nel campionato dei terrestri, al quinto posto dietro le quattro in fuga. Al 5’ il Racing facilita il compito degli ospiti, perché Kawashima salta completamente a vuoto su calcio d’angolo e il pallone rimbalza sulla coscia di Haidara, autore del vantaggio senza nemmeno accorgersene. Al 20’ uno sforzo di squadra annulla però l’errore del portiere giapponese, perché Guilbert impegna Leka su punizione, poi la palla si alza e viene deviata di testa da Thomasson: torre per l’accorrente Bellegarde e risultato sull’1-1. Lo Strasburgo si galvanizza e scheggia sùbito il palo con un rasoterra da fuori area di Caci, ma a cinque minuti dall’intervallo l’ex Udinese Fofana si libera bene in area con un controllo a seguire e insacca la rete dei tre punti.

MONTPELLIER-BORDEAUX 3-1

Con un “tutti contro Costil” il Montpellier torna a vincere dopo tre giornate di segno “X” e scavalca il Metz in classifica. L’assalto all’ispiratissimo portiere ospite comincia già nel primo tempo, ma al 28’ Hwang riesce a portare in vantaggio il Bordeaux con un gol all’angolino su assist di Baysse. A dieci minuti dall’intervallo, però, Sambia è il primo che riesce a bucare l’estremo difensore avversario e trova il pareggio direttamente su calcio di punizione. La ripresa si apre con un’occasione per parte, ma al 13’ una deviazione permette al tiro di Laborde di diventare quello del sorpasso Montpellier. Gli ospiti pensano a una reazione, fino però al 24’ quando Mavdidi si costruisce da solo la rete del tris e chiude la contesa, con il tempo per Costil di esibirsi in almeno altre tre parate da highlights.

DIGIONE-REIMS 0-1

Lo stretto necessario, poco più. Con una prestazione minimal il Reims si prende i tre punti in casa dell’ultima in classifica e scalza il Bordeaux dalla 12esima posizione. Alla fine si può dire che ciò che conta è il risultato, perché gli ospiti possono portarsi a casa ben pochi spunti al di là del successo e delle due sole conclusioni complessive. Anzi, nel finale il Digione rischia anche di punire i pigri avversari, ma il colpo di testa di Konate manca lo specchio di davvero poco. L’episodio chiave della partita risale però al 5’ della ripresa, quando Racioppi para il tiro di Konan, ma sulla ribattuta Dia è più veloce di tutti a ribattere in rete: è l’undicesima sconfitta consecutiva tra campionato e coppa per i padroni di casa.

NANTES-LORIENT 1-1

Era lo scontro diretto tra due squadre che si trovano sul limbo della zona retrocessione a un solo punto di distanza e i 90 minuti di partita hanno confermato l’equilibrio testimoniato dalla classifica. Il dinamismo in casa del Nantes è aiutato anche dall’avvio sprint, nel quale proprio i gialloverdi riescono a portarsi avanti dopo un centinaio di secondi: Toure serve in area il suo compagno Kolo che non si fa problemi a sbloccare il risultato con un rasoterra. Il Lorient incassa visibilmente il colpo e rischia sùbito di affondare, ma Simon liscia il pallone dall’interno dell’area piccola e Pallois incorna a lato alcuni minuti più tardi. Lentamente la foga agonistica del Nantes si affievolisce e gli ospiti riescono a riprendere in mano le sorti della gara, limitando i danni del primo tempo. Nella ripresa la partita viaggia a ritmi bassi, con tanti cambi e la pressione che si fa sentire: il pareggio di Gravillon a metà tempo viene annullato per fuorigioco, ma la naturale conclusione del match viene impedita a 3’ dal termine. Il merito è di Lauriente, che da lontanissimo pesca il jolly con una punizione che gonfia la rete e riporta la sua squadra a +1 sul Nantes, penultimo e sorpassato dal Nimes.

BREST-ANGERS 0-0

Due squadre che hanno poco da chiedere al campionato offrono un povero spettacolo al Francis-Le Blé, così per una volta l’assenza di pubblico protegge i protagonisti sul campo dai fischi di protesta. Ironia a parte, la gara vede anche un buon numero di tiri nello specchio, ma le emozioni sono distribuite con il contagocce a tifosi e appassionati. La prima è per l’Angers, che al quarto d’ora sfiora il gol del vantaggio con una conclusione di Amadou, larga di pochissimo. Se il secondo tempo può essere tranquillamente trascurato in una cronaca flash, poco prima dell’intervallo l’illusione è quella di un match che sembra accendersi: Larsonneur nega la rete a Fulgini da un’ottima posizione e un paio di minuti dopo deve volare per evitare che il filtrante in favore di Bahoken sia coronato da un missile sotto il sette.

