Ligue 1: Nizza-Rennes 1-1, Tait risponde a Dolberg

FRANCIA

Si apre con un pareggio il 21esimo turno della Ligue 1: all'Allianz Riviera di Nizza i padroni di casa impattano 1-1 contro il Rennes. Buona la prestazione nel primo tempo degli uomini di Patrick Vieira, vicinissimi al gol con le zuccate di Dante e Claude-Maurice. Il gol arriva nella ripresa con un tocco sotto porta di Dolberg (47'). Il Rennes reagisce con la traversa di Niang e il gol di Tait a dieci minuti dal termine.

Il Rennes va a Nizza forte del terzo posto, ma sono i padroni di casa a farsi preferire nel primo tempo. Gli ospiti sono subito pericolosi con una grande azione personale di Raphinha, liberatosi con un numero di Sarr, ma il sinistro del brasiliano è largo di poco. I rossoneri di Vieira avanzano il baricentro e sciupano occasioni da gol clamorose soprattutto con Claude-Maurice, Ounas e Dante: alcune di queste con la porta spalancata e Mendy fuori causa. Il portiere ospite deve rispondere alla grande solo sulla zuccata del difensore. Per il Rennes si rende pericoloso Niang con un diagonale mancino che chiama all'intervento Benitez, bravo poi anche su Raphinha in chiusura di primo tempo. È nella ripresa, tuttavia, che arrivano i gol: al 47' una discesa di Melou premia Dolberg, che deve solo spingere in rete il pallone dell'1-0. Il Rennes reagisce e colpisce una traversa con Niang (64'), prima di raggiungere il meritato pareggio con un un blitz in mischia di Tait al minuto 80. La formazione di Stephan consolida la terza piazza e va a +5 sul Nantes, il Nizza perde una buona occasione per tornare ad affacciarsi verso la zona-Europa.