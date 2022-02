Ligue 1: Nizza ko a Lione, il Lille passa a Montpellier

FRANCIA

OL momentaneamente quinto dopo il 2-0 contro la formazione di Galtier, Xeka decisivo per i Mastini

Seconda sconfitta consecutiva per il Nizza, che inizia a non vedere più così sicura la propria terza posizione: il Lione lo piega in casa 2-0 e agguanta il quinto posto. Il rigore di Dembélé (che aveva sbagliato un primo tentativo, poi annullato dal Var) mette già in discesa il match all’8’; Toko Ekmabi chiude la sfida al 52’. Il Lille scavalca all’ottavo posto il Montpellier dopo averlo battuto a casa sua 1-0 grazie al gol di Xeka (77’).

LIONE-NIZZA 2-0

Il Lione aggancia al quinto posto lo Strasburgo e potrebbe anche cominciare a pensare di insidiare la terza posizione occupata proprio dal Nizza (+5). Nemmeno 8 minuti dal fischio d’inizio e l’OL è già avanti nel punteggio: netto fallo di mano commesso nell’area ospite da Justin Kluivert, rilevato però soltanto dal Var che concede l’inevitabile rigore. Dal dischetto si presenta da Dembélé, il quale si fa parare il tentativo da Benitez, che però poi è costretto a subire il tap-in vincente di Paquetà. Ma non è finita qua: la tecnologia interviene nuovamente per segnalare l’ingresso anticipato dell’ex Milan al momento del tiro di Dembélé, che trova il coraggio poi per ripresentarsi dagli undici metri e battere questa volta il portiere avversario, spiazzato. Dall’altra parte del campo, anche Thuram chiede un rigore dopo avere ricevuto un contatto con un avversario. Tuttavia ci pensa Toko Ekambi a chiudere i conti al 52’ con un bel destro incrociato. Finisce 2-0 al Parc Olympique Lyonnais.



MONTPELLIER-LILLE 0-1

Il Lille espugna il campo del Montpellier per 1-0. Uomo partita è il centrocampista Xeka: è infatti sua la rete decisiva arrivata al 77’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in occasione del quale il portoghese si fa trovare al posto e al momento giusto per trafiggere all’incrocio dei pali il portiere Omlin. Per gli ospiti si tratta di una vittoria molto importante perché interrompe il momento negativo (due sconfitte consecutive) e consente ai Mastini di superare proprio il Montpellier in classifica, per una lunghezza, al settimo posto.