Ligue 1: Neymar torna tra i fischi e salva il Psg, 1-0 allo Strasburgo

FRANCIA

Neymar attende una partita intera, trascorsa ad ascoltare i fischi del Parco dei Principi, per ricordare ai tifosi del Psg ciò di cui è capace. Nel match casalingo con lo Strasburgo i parigini faticano a lungo e rischiano in contropiede. Nella ripresa entra Icardi, poco pericoloso, ma in pieno recupero è una splendida rovesciata del brasiliano a regalare i tre punti che portano la squadra di Tuchel momentaneamente in vetta alla Ligue 1. "Neymar hijo de puta" il coro dei tifosi del Psg

PSG-STRASBURGO 1-0

Il ritorno di Neymar tra i fischi del Parco dei Principi, il debutto di Mauro Icardi. La gara tra Paris Saint-Germain e Strasburgo offre tutti gli elementi per scrivere il romanzo perfetto. Sulla carta, il finale dovrebbe essere positivo per i padroni di casa, contro un avversario che non ha mai vinto a Parigi in campionato e ancora a secco di vittorie in Ligue 1. Tuttavia, la squadra di Tuchel non tira in porta neanche una volta nei primi 45’. Nella ripresa un’iniziativa personale di Neymar e l’ingresso di Maurito provano a scuotere il Psg, che presidia la metà campo ospite senza però creare problemi a Sels. La partita si accende nel finale: dopo un salvataggio decisivo di Keylor Navas su Ajorque, lanciato in contropiede, Neymar risponde con un assolo e tiro sul quale salva il portiere avversario. A 10’ dalla fine Icardi avrebbe la palla del vantaggio, murata però da Koné, mentre è ancora Sels a superarsi su un destro da lontano di Herrera. Quando lo 0-0 sembra scritto, ecco il colpo del genio costato al Psg 220 milioni due anni fa: cross dalla sinistra, splendida rovesciata di Neymar che da centro area fa 1-0. Il brasiliano corre pacatamente, aspettando che i fischi si trasformino in applausi. La telenovela estiva sarà stata lunga e spiacevole, ma forse i parigini possono sorridere per com’è finita.