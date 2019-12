Ligue 1: Marsiglia sempre più secondo, Bordeaux a valanga malgrado la guerra tra tifo e presidenza

Il turno infrasettimanale della Ligue 1 si apre con il 2-0 del Marsiglia sul campo dell'Angers. Bastano 45' a Villas-Boas per andare momentaneamente a -2 dal Psg: Payet inventa l'assist per Sanson (17'), poi raddoppia su rigore (41'). A Bordeaux, i tifosi locali scendono in campo dopo che la sicurezza aveva rimosso uno striscione anti-presidenza, interrompendo per 25' la partita con il Nimes, poi vinta 6-0.

ANGERS-MARSIGLIA 0-2

L'Olympique ottiene la quinta vittoria consecutiva in campionato e prova a tallonare il Paris Saint-Germain, anche se Icardi e compagni hanno due gare in meno. Villas-Boas si porta per una sera a -2 dalla vetta rifilando un secco 2-0 all'Angers, inaspettatamente nelle zone alte della classifica. Sono proprio i padroni di casa i primi ad andare vicini al vantaggio: Mandanda è bravo a distendersi sul colpo di testa di Capelle. Passata la paura, ci pensa Payet, che è il più sveglio di tutti su una situazione di gioco fermo, sorprendendo la difesa dell'Angers con un tocco rapido: Sanson è messo davanti al portiere e non sbaglia il diagonale (17'). A quattro minuti dal termine del primo tempo, il fantasista francese si mette in proprio e raddoppia su rigore, dopo che Sakai era stato atterrato in area. Nella ripresa il Marsiglia non rischia quasi mai e anzi ha con Sanson l'occasione per fare il tris.

BREST-STRASBURGO 5-0

Ricomincia il mal di trasferta per lo Strasburgo. La squadra di Laurey, dopo il convincente 0-4 ai danni dell'Amiens, subisce una pesante cinquina dal Brest, nonostante si renda pericolosa più volte, soprattutto nel primo tempo. I padroni di casa passano al 20' con Mendy dopo un'azione palla a terra e raddoppiano allo scadere del primo tempo con un tiro di Battocchio, deviato in modo decisivo dalla difesa ospite. Per l'ex Udinese e Watford lo show è appena iniziato: proseguirà al 53' (gran tiro all'incrocio) e terminerà al 75', con un inserimento vincente in area avversaria. Il rigore al 94' segnato da N'Goma vale solo per le statistiche. In classifica, il Brest sale a 21 punti, staccando proprio lo Strasburgo, fermo a 18.

BORDEAUX-NIMES 6-0

Quando i protagonisti sono i tifosi: il conflitto tra questi ultimi e la presidenza del Bordeaux è arrivato a un nuovo capitolo. Gli ultras dei Girondins si presentano allo stadio Matmut-Atlantique con diversi striscioni contro lo statunitense Joseph DaGrosa, a capo del club, ma alcuni di questi vengono rimossi dalla sicurezza e questo manda su tutte le furie gli Ultramarines, principale gruppo ultras del Bordeaux, che scendono in campo impedendo il regolare svolgimento della partita. Inutile il tentativo di trattativa di Benoit Costil, portiere e capitano dei Girondins: le squadre vanno negli spogliatoi e ci restano per 25 minuti, quando la situazione si placa. Sul campo non c'è partita: i Bordeaux sale al terzo posto, scavalcando l'Angers, con un perentorio 6-0. Il Var concede a Maya di aprire il tris personale (24'), l'attaccante si ripete al 37' e al 53', sfruttando l'immobilità della difesa ospite. Al 58' arriva il poker di De Preville. La difesa del Nimes è inesistente e subisce anche la doppietta di Otavio tra il 77' e l'87'. Paulo Sousa va a 26 punti, gli occitani a fine partita si confrontano con i propri tifosi: sono ultimi con il Tolosa, a 12 punti.