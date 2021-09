Ligue 1: Marsiglia ko contro il Lens, ora secondo. il Monaco si avvicina alla zona Champions

FRANCIA

La squadra di Haise passa 3-2 al Vélodrome, con il gol vittoria di Said, e scavalca in classifica l’OL; monegaschi a -3 dall’Europa che conta

Il Marsiglia cade in casa 3-2 contro il Lens, che adesso è secondo. Una doppietta di Payet recupera il doppio vantaggio ospite di Sotoca e Frankowski, ma Said trova il gol vittoria al 71’. Il Monaco passa 3-1 sul campo del Clermont e compie un altro passo importante per avvicinarsi sensibilmente alla zona Champions League (ora distante 3 punti). Nella fascia europea rimane l’Angers, che però continua a non vincere: 1-1 a Troyes. Reims-Nantes 3-1.

MARSIGLIA-LENS 2-3

Pesante sconfitta per il Marsiglia: il Lens fa il colpaccio al Vélodrome e sorpassa proprio gli uomini di Sampaoli al secondo posto in classifica. Il fallo di mano commesso da Gueye vale il vantaggio ospite al 9’ su calcio di rigore, segnalato dal Var e trasformato da Sotoca. L’OM va un po’ sotto choc e subisce anche il raddoppio al 27’: Frankowski recupera palla sulla fascia destra, entra in area prima di aprire il sinistro che termina sotto l’incrocio alle spalle di Pau Lopez sul secondo palo. I padroni di casa trovano comunque la forza di pareggiare la situazione già poco prima dell’intervallo: Payet conclude alla perfezione col destro direttamente su una punizione dal limite senza che Jean-Louis Leca possa fare alcunché. Il fallo di Wooh su Dieng determina poi il penalty (questa volta a favore del Marsiglia) del 2-2: doppietta di Payet. Under colpisce la traversa, ma quasi sul rovesciamento di fronte il tap-in di Said fissa il punteggio sul 2-3. Il Psg è già volato a +9 sulla diretta inseguitrice.

TROYES-ANGERS 1-1

Mezza occasione sprecata per l’Angers sul campo del Troyes terzultimo: la formazione di Baticle viene fermata sull’1-1 da quella di Batlles e non riesce così a conservare la terza posizione. Ora è quartp in coabitazione con Nizza e Lorient. Mama Balde porta in vantaggio i padroni di casa al 22’ battendo il portiere avversario davanti al quale si era presentato tutto solo sull’assist di Biancone. Ci pensa al 65’ Thomas Mangani a pareggiare i conti su rigore (fallo di Fulgini), ma il Troyes riuscirebbe ad andare anche sul 2-1 in pieno recupero; tuttavia il Var annulla tutto per fuorigioco. L’Angers non vince dallo scorso 29 agosto.

CLERMONT-MONACO 1-3

Importantissima vittoria in rimonta per il Monaco, che passa 3-1 a Clermont-Ferrand e va ora a prendersi di forza l’ottavo posto in Ligue 1, con 11 punti; -3 dalla zona Champions. Dopo gli ultimi due turni a secco, la squadra di Kovac ribalta la situazione che si era disegnata al 6’, quando Mohamed Bayo aveva trasformato in rete un traversone di N’Simba. Ben Yedder, al 25’, con le sue finte mette a sedere il portiere Desmas e deposita comodamente in rete a porta vuota l’1-1, prima che Volland, liberato dall’assist di Caio Henrique, non trovi l’angolino basso di sinistra a inizio ripresa (48’), che consente ai monegaschi di completare la rimonta. Diop chiude i conti nel recupero.

REIMS-NANTES 3-1

Convincente successo casalingo per il Reims contro il Nantes, che viene agganciato in classifica a quota 10 punti dalla squadra allenata da Oscar Garcia. Succede tutto nel secondo tempo. Dopo il vantaggio siglato da Foket al 51’, Moses Simon ristabilisce la parità al 62’. Nel finale si accende Ekitike: l’attaccante va a segno nel giro di sei minuti e fissa il risultato sul definitivo 3-1 tra il 72’ e il 78’. Seconda vittoria in questo campionato per il Reims; Nantes al suo terzo ko stagionale.

BORDEAUX-RENNES 1-1

Non molto esaltante il match tra Bordeaux e Rennes, il cui pareggio lascia in qualche modo entrambe le formazioni ancora al di sopra della zona retrocessione. Fatto sta che il botta e risposta (ancorché non ravvicinato) arriva nella ripresa. Laborde sblocca il risultato al 56’ a favore degli ospiti, su suggerimento di Traore; dopo di che, a 2 minuti dalla fine, è Mexes a fissare il punteggio sull’1-1. Un punto in classifica ciascuno che pone le due squadre rispettivamente a 9 e 7 punti in classifica.

BREST-METZ 1-2

Vittoria preziosissima in trasferta in chiave salvezza per il Metz, che s’impone sul campo del Brest e sorpassa in terzultima posizione quest’ultimo con 6 punti; rimane invece a quota 4 in classifica la squadra allenata da Der Zakarian. E dire che il Brest era riuscito a rimettersi in careggiata con il rigore di Faivre al 68’ dopo la rete di De Preville (26’). Tuttavia, nonostante sembrasse sulle ali dell’entusiasmo per andare a vincere, è il Metz a piazzare l’1-2 al 74’ con Centonze.