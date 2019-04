Ligue 1: Lille stoppato sullo 0-0 a Tolosa, il Psg è già campione di Francia

21/04/2019

Il Psg è campione di Francia per l'ottava volta nella sua storia. La squadra di Thomas Tuchel (primo campionato mai vinto per lui) non deve nemmeno aspettare di scendere in campo al Parco dei Principi contro il Monaco per festeggiare: lo 0-0 del Lille sul campo del Tolosa rende la certezza del titolo già aritmetica. Grande festa anche per Gianluigi Buffon , che vince l'ottavo campionato di fila (il primo in Francia dopo sette con la Juventus).

Il Paris Saint-Germain vince il suo ottavo titolo di campione di Francia, il secondo consecutivo e il suo sesto in sette anni (a interrompere la sua egemonia inaugurata nel 2013 fu il Monaco nel 2017). E per farlo non ha nemmeno bisogno di scendere in campo nella sfida del Parco dei Principi proprio contro il Monaco (la partita avrà inizio questa sera alle 21). Il pareggio del Lille a Tolosa (0-0 nel pomeriggio pasquale) consegna infatti l'aritmetica certezza del titolo ai parigini.

Era stato proprio il Lille, eterno secondo in un campionato dominato dal Psg, a rimandare la festa della capolista di una settimana: sette giorni fa nello scontro "diretto" (se diretto si può definire) aveva inferto infatti un'umiliante 5-1 ai futuri campioni di Francia. Ma questa volta i Mastini dell'Alta Francia nulla possono sul campo di un Tolosa che vende carissima la pelle e addirittura rischia di vincere la partita. E infatti nel primo tempo sono Durmaz e Dossevi a sfiorare il vantaggio per i padroni di casa, che poi tremano al 32' quando Ikone sciupa una colossale occasione per il vantaggio del Lille. La partita si accende ulteriormente nella ripresa, con un Gradel scatenato per il Tolosa e il Lille che ci prova con Gabriel e poi troverebbe anche il gol vittoria, che però l'arbitro annulla con l'aiuto del Var: al 62' Thiago Mendes va in gol al termine di una lunga e convulsa azione (con tanto di papera del portiere Reynet), ma un controllo di mano forse involontario ma decisivo in area di Ikone induce l'arbitro ad annullare la rete. A quel punto è solo Pépé a sfiorare il vantaggio per un Lille che nel finale subisce addirittura il palo di Leya e alla fine si deve accontentare di un punto.

Si tratta del punto che rende il Psg ormai irraggiungibile, indipendentemente dall'esito della partita con il Monaco. E Thomas Tuchel può festeggiare il primo campionato mai vinto in carriera, sia da calciatore che da allenatore (quest'anno ha conquistato la Supercoppa francese, al Borussia Dortmund aveva vinto la Coppa di Germania del 2017). Non altrettanto si può dire per Gianluigi Buffon, che arriva a otto campionati vinti di fila: in Francia nel 2019 e con la maglia della Juventus dal 2012 allo scorso anno. Gli stessi vinti dal solo Psg in tutta la sua storia.