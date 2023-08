Ligue 1: Lille battuto 4-1 dal Lorient, pareggia il Lione a Nizza  

FRANCIA

Brutta sconfitta in trasferta per l'ex Roma Fonseca, mentre Blanc, già in crisi, strappa un punto a Nizza per muovere la classifica

© Getty Images La terza giornata di Ligue 1 si chiude con lo 0-0 tra Nizza e Lione: respira Blanc che trova il primo punto in classifica. Brutta sconfitta invece per il Lille, piegato 4-1 dal Lorient. Vittorie esterne per Reims (3-1 a Montpellier con due reti di Teuma) e Metz (decide Mikautadze col Clermont), mentre il Rennes viene rimontato in casa dal Le Havre, in 10 dal 62’. 2-0 per lo Strasburgo di Vieira contro il Tolosa.

RENNES-LE HAVRE 2-2

Il Rennes viene rimontato di due reti dal Le Havre (in dieci) e spreca l’opportunità di agganciare la testa della classifica: Blas porta avanti i suoi con un mancino dal limite al 10’, mentre Wooh raddoppia al 24’ in area. A 5’ dalla fine del primo tempo la squadra ospite accorcia le distanze con Alioui, che riceve un cross da Operi e batte di testa Mandanda. Il doppio giallo di Grandsir costringe il Le Havre all’inferiorità numerica dal 62’, ma il numero 10 trova la soluzione vincente da fuori area che vale il pareggio e la doppietta personale. Il Rennes è così a 5 punti, mentre gli ospiti salgono a 2.

MONTPELLIER-REIMS 1-3

Il Reims vince nel segno di Teddy Teuma e supera il Montpellier. Sblocca l’incontro Abdelhamid, che incorna da ’angolo all’8’. Si accende il match nel finale di primo tempo: prima il numero 10 ospite incastona una punizione all’incrocio dei pali, poi Savanier prova a rispondere dalla parte opposta ma la sua soluzione trova la traversa, infine al 45’+4 Al-Taamari accorcia le distanze con un destro da fuori. La ripresa si apre con un altro legno colpito da Nordin per i padroni di casa. La fortuna non assiste il Montpellier e il Reims chiude i conti con la doppietta del maltese, che al 56’ realizza dalla lunga distanza, portando i suoi a 6 punti in classifica, due in più dei padroni di casa.

CLERMONT-METZ 0-1

Lo scontro salvezza viene vinto dagli ospiti, che si portano a 4 punti grazie alla rete al 69’ del bomber georgiano Mikautadze, che dopo aver messo lo zampino nella rimonta col Marsiglia mette il suo sigillo nella prima vittoria in campionato dei suoi. Il Clermont resta così a 0 punti, non riuscendo a trovare la rete nonostante molteplici tentativi di battere il portiere avversario.

STRASBURGO-TOLOSA 2-0

Sale a 6 punti in 3 partite la squadra di Vieira, che vince contro il Tolosa nel segno di Bellegarde. Le due reti sono entrambe nel secondo tempo: Emegha sblocca l’incontro al 52’ con uno stacco di testa su assist del numero 17, che all’89’ chiude la partita in ripartenza, servito da Perrin. Gli ospiti subiscono così la prima sconfitta in questa Ligue 1.

LORIENT-LILLE 4-1

Brutta batosta esterna per la squadra allenata da Fonseca, piegata dal Lorient. I padroni di casa scappano subito sul 2-0 dopo 10’, quando nel giro di un minuto Abergel e Ponceau trafiggono col mancino Chevalier. David accorcia le distanze ad inizio ripresa, gli ospiti cercano il pareggio ma Faivre e Le Goff calano il poker che significa prima vittoria stagionale e 5 punti in classifica, uno in più del Lille.

NIZZA-LIONE 0-0

Il Nizza ospita un Lione in difficoltà e reduce da due sconfitte nelle prime due di campionato: dopo un primo tempo in cui i rossoneri hanno controllato senza riuscire a portarsi avanti, nel secondo parziale spingono notevolmente alla ricerca del goal, con 21 tentativi verso la porta ospite, ma l’incontro finisce a reti bianche. Terzo pareggio in altrettante partite per i padroni di casa, mentre la squadra di Blanc trova il primo punto in campionato.