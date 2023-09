Ligue 1, l'invasione di un tifoso impedisce un gol in Nantes-Marsiglia

© Da video

Davvero incredibile quanto successo a Nantes, in occasione della sfida di Ligue 1 tra i padroni di casa e l'Olympique Marsiglia. Con il punteggio sull'1-1, nei minuti di recupero del match, un tifoso di casa con la maglia gialla ha infatti invaso il campo con i 'canarini' in area di rigore per l'ultima azione offensiva della partita e ha di fatto costretto l'arbitro a interrompere il match e tolto alla propria squadra la possibilità di completare la rimonta.