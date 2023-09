Ligue 1: il Psg travolge il Lione, trema Blanc

FRANCIA

I parigini rifilano un sonoro 4-1 ai padroni di casa, panchina a rischio per l’allenatore. Vincono anche Lille (1-0 al Montpellier) e Nizza (2-0 allo Strasburgo). Pareggia il Tolosa

© Getty Images La quarta giornata di Ligue 1 si chiude con il poker del PSG, che inguaia Blanc e il suo Lione: la vittoria in trasferta per 4-1 è firmata da Mbappé (rigore dopo 4’ e doppietta al 45’+2), Hakimi ed Asensio. Successo anche per il Lille di Fonseca (che supera 1-0 il Montpellier grazie alla punizione di Yazici), il Nizza di Farioli (2-0 allo Strasbugo, in goal Atal e Moffi) e il Le Havre (3-0 al Lorient). Terminano 2-2 Tolosa-Clermont e Metz-Reims.



LIONE-PSG 1-4

La formazione di Blanc è in difficoltà e il Paris ne approfitta: Mbappé apre i conti con un calcio di rigore al 4’, poi al 20’ Hakimi raccoglie la respinta del portiere avversario dopo un cross di Dembélé e deposita in rete. Il marocchino colpisce la traversa poco dopo e il tris arriva al 37’, quando Ugarte imbuca alla perfezione per Asensio, che è glaciale davanti a Lopes. Non è finito il primo tempo e nemmeno l’incubo dei padroni di casa, che subiscono anche il 4-0: l’ex Real manda Mbappé in profondità e il francese non sbaglia. I parigini sfiorano ripetutamente il pokerissimo (anche una traversa di Dembélé), mentre Nuamah cerca il goal della bandiera che arriva soltanto su calcio di rigore al 74’, a firma Tolisso. Sale a 8 punti la squadra allenata da Luis Enrique, mentre la panchina di Blanc è meno salda che mai dopo l’ennesimo risultato negativo di questo avvio di stagione per il Lione, fermo a una lunghezza in classifica.

NIZZA-STRASBURGO 2-0

Cade lo Strasburgo di Vieira, costretto a cedere alla superiorità in campo del Nizza. Il match si sblocca nel recupero del primo tempo: dopo il palo colpito da Sanson al 34’, ci pensa Atal al 45’+2 a piazzarla con mancino per il vantaggio rossonero, che viene consolidato ad un quarto d’ora dalla fine con la rete di Moffi, che otto minuti dopo aver trovato un altro legno chiude i conti e sancisce l’aggancio a quota 6 punti per la squadra di Farioli.

LILLA-MONTPELLIER 1-0

Rialza la testa il Lille grazie al calcio di punizione di Yazici dopo due minuti di gioco. Finisce 1-0 l’incontro, che ha visto una squadra decisamente più convincente rispetto a quella della scorsa settimana, nonostante un risultato di misura che ha lasciato la partita aperta fino alla fine. Fonseca e i suoi salgono a 7 punti e staccano gli ospiti, fermi a 4.

LE HAVRE-LORIENT 3-0

Arriva tutto nel secondo tempo il successo dei padroni di casa, che trovano il vantaggio con Kuzyaev al 53, raddoppiano con un destro dal limite di Alioui al 70’ e calano il tris con la conclusione dalla distanza di Mbemba al sesto minuto di recupero. Lorient che viene così raggiunto dagli avversari a cinque lunghezze in Ligue 1.

METZ-REIMS 2-2

Metz e Reims si rimontano a vicenda con conclusioni da fuori area e tornano a casa con un punto a testa: al vantaggio iniziale di Sabaly risponde Diakitè, servito dal solito Teddy Teuma che poi ad inizio secondo tempo porta avanti i suoi. Al 63’ è Jallow a fissare il punteggio sul 2-2 finale, che porta a 7 in classifica il Reims e a 5 la neopromossa.

TOLOSA-CLERMONT 2-2

Il Tolosa viene rimontato in casa dopo essere stato in vantaggio per 2-0: Aboukhlal e Magri sembrano indirizzare l’incontro già dopo 14’, ma il rigore di Kyei poco dopo la mezz’ora dimezza lo svantaggio, che si trasforma in pareggio quando Ogier al sesto minuto di recupero del secondo tempo realizza di destro la rete che porta i suoi ad un punto in graduatoria, mentre i padroni di casa salgono a cinque.