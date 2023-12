Ligue 1: Jeffinho rilancia il Lione, Monaco ko all’85’

FRANCIA

I monegaschi cedono agli ospiti nel finale e mancano il sorpasso al Nizza. Les Gones salgono invece al terzultimo posto

© Getty Images La sedicesima giornata di Ligue 1 si apre con un grande classico del calcio francese, che vede scontrarsi Monaco e Lione. Sono “Les Gones” a ottenere il successo per 0-1 grazie alla rete a cinque minuti dalla fine di Jeffinho, subentrato pochi secondi prima. I monegaschi mancano così il sorpasso al Nizza al secondo posto, mentre gli ospiti salgono al terzultimo posto grazie alla seconda vittoria consecutiva in campionato.

Gli ospiti cercano di spaventare subito i biancorossi con una conclusione di poco alta di Nuamah all’11’, ma subito dopo inizia la formazione di casa a produrre occasioni da rete con Balogun, che non riesce a superare Lopes con la sua conclusione mancina. Gli uomini di Hütter spingono ma non riescono a concretizzare prima con l'ex Torino Singo e poi ancora con il proprio centravanti, mentre alla mezz'ora è una punizione di Mata a sfiorare la traversa per gli avversari. Dopo otto minuti nella ripresa ci prova Camara a sbloccare l’incontro, ma il suo tiro da fuori area si stampa clamorosamente sul palo. Lacazette risponde poco dopo con un altro tentativo dalla distanza, che però non impensierisce particolarmente Kohn, reattivo nella circostanza. Balogun si rende nuovamente pericoloso tra il 66’ e il 67’, prima con un destro che termina di pochissimo fuori e poi con un mancino sugli sviluppi di un calcio piazzato che viene respinto. Jakobs, Fofana e Salisu non riescono ad inquadrare la porta nei minuti successivi ed arriva nel finale la beffa per i monegaschi, che subiscono al minuto 85 la rete del ko a firma del neo entrato Jeffinho, che dopo aver ricevuto dall’ex Roma Maitland Niles supera il portiere avversario col destro. Secondo successo consecutivo in campionato quindi per il Lione, che sale al terzultimo posto a tredici lunghezze e aggancia il Tolosa, mentre il Monaco perde la chance di superare il Nizza al secondo posto e rimane a quota 30 punti.