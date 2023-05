Ligue 1: impresa del Lens, in dieci rimonta il Reims

FRANCIA

Finisce 2-1 per i giallorossi grazie a Frankowski e Fofana dopo il rosso al 19' per Danso: il Psg è a +3

© Getty Images Impresa del Lens, che inaugura la trentacinquesima giornata di Ligue 1 battendo 2-1 e in rimonta il Reims nonostante l'inferiorità numerica. Al 19', infatti, Danso si fa espellere e provoca il rigore del vantaggio ospite con Balogun (23'), ma sempre dal dischetto arriva il pareggio di Frankowski (40'). A decidere la sfida è allora Fofana al 55': questa vittoria permette ai giallorossi di portarsi momentaneamente a -3 dalla capolista Psg.

Impresa del Lens, che riesce a mettere pressione al Psg vincendo un match che definire complicato è persino riduttivo: 2-1 al Reims che spreca un vantaggio di un gol e di un uomo a metà primo tempo. Al 19', infatti, Danso si fa espellere, provocando il calcio di rigore trasformato da Balogun. Sembra la pietra tombale sulle speranze di rimonta in campionato dei giallorossi, che invece si compattano nelle difficoltà e, già prima dell'intervallo, pareggiano. A segnare ancora dal dischetto, stavolta, è Frankowski, che al 40' non perdona il fallo commesso da Matusiwa. Nella ripresa, dopo 10 minuti, arriva il gol che decide il match: Machado serve Fofana, che dal limite non sbaglia per il 2-1 del Lens. I padroni di casa, però, tremano al 72' quando Samba interviene in area. L'arbitro concede il rigore, per poi togliere il terzo penalty di serata dopo la revisione al Var. Passato lo spavento, la formazione di Haise resiste e porta a casa un successo preziosissimo. La matematica dice che il Lens è a due punti dalla certezza di partecipare alla prossima Champions League, che può arrivare già in caso di mancata vittoria del Monaco in casa con il Lille. La classifica, però, autorizza ancora a sognare il titolo: il Psg, impegnato tuttavia al Parco dei Principi con un Ajaccio ad un passo dalla retrocessione, è solo a +3.